Lanazione.it - Elisa Alunno eletta Presidente del Comitato di Zona Aretina in seno a Confartigianato

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 4 dicembre 2024 – Durante l’assemblea deldidi Arezzo si sono rinnovati i vertici con un passaggio di testimone. Il ruolo di Leonardo Fabbroni, attualmente viceprovinciale dell’Associazione sarà ricoperto da, mentre quello di Fabrizio Piervenanzi, delegato al Consiglio Direttivo, da Stefano Rosi. “Con questo nuovo ruolo si apre per me una pagina di impegno e responsabilità all'interno di una grande associazione qual èArezzo”. Con queste parole,, neodeldidell’area, ha inaugurato il suo mandato. "Avverto l'onere e l'onore di rappresentare un tessuto produttivo che è il motore del nostro territorio, popolato da imprese iconiche riconosciute in tutta Italia. Stiamo vivendo un periodo complesso, in cui è fondamentale affrontare con prontezza le sfide tecnologiche e gli effetti dell’instabilità internazionale che mette in difficoltà il nostro export.