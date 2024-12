Calciomercato.it - E se la Juve sacrificasse Vlahovic a gennaio? Dal rinnovo all’addio, tutto è possibile

Leggi su Calciomercato.it

In casantus si ragiona sulle strategie in vista dell’ormai imminente sessione invernale del calciomercatoIn attesa di conoscere le avversarie nel Mondiale per club, il cui sorteggio verrà effettuato domani, lantus si prepara a tornare in campo dopo il deludente, ed ennesimo, pareggio contro il Lecce, con la rete del definitivo 1-1 subita da Ante Rebic in pieno recupero.(LaPresse) – Calciomercato.itAnche questa volta, la squadra di Thiago Motta non è riuscita a portare a casa il bottino pieno, nonostante il vantaggio realizzato da Andrea Cambiaso. I minuti finali sono stati decisivi, in senso negativo, e i bianconeri adesso sono chiamati a raccogliere l’intera posta in palio nella quindicesima giornata del campionato di Serie A contro il Bologna di Vincenzo Italiano, ex squadra di Motta e reduce dal rotondo 4-0 rifilato al Monza di Alessandro Nesta negli ottavi di finale della Coppa Italia.