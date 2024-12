Biccy.it - Claudio Scazzi, il fratello di Sarah svela se ha risentito zio Michele ora che è uscito dal carcere

, dopo aver commentato sui social la serie Qui non è Hollywood, ha rilasciato una lunga intervista a FanPage dove ha parlato anche di suo zioMisseri che da febbraio è tornato ad essere un uomo libero.“Questi 14 anni sono stati anni molto lunghi, difficili. Le perdite non si assorbono mai del tutto. Quando si perde un familiare non si riesce completamente a passare oltre. Diciamo che si può convivere. Per me il modo per andare avanti è stato questo: impegnarmi in determinate cose, essere una persona seria per onorare chi non c’è più”.ha poi ricordato cosa faceva quel giorno della sparizione di sua sorella. “Ero appena rientrato a lavoro, ero stato in ferie in Puglia fino al 24 agosto. Avevo lavorato di notte, il mio turno finì verso le 7, feci colazione e andai a dormire, poi mi chiamò mia madre di pomeriggio dicendo chenon si trovava e mi chiese se mi avesse contattato sul telefonino per dirmi se fosse successo qualcosa.