Romadailynews.it - Cina: FAO ospita comitato di alto livello per affrontare sicurezza alimentare, poverta’

Roma, 04 dic – (Xinhua) – Lunedi’ si e’ tenuto a Roma un incontro chiave del Gruppo di amici dell’Iniziativa per lo sviluppo globale (GDI), che ha riunito i leader mondiali presso la sede dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il direttore generale della FAO, Qu Dongyu, ha lodato la GDI come piattaforma cruciale per accelerare tale agenda, sottolineando il suo ruolo nel promuovere la collaborazione, la condivisione delle conoscenze e l’azione orientata ai risultati. Qu ha enfatizzato il suo allineamento con la missione della FAO e ha invitato a sfruttare la cooperazione Sud-Sud per portare avanti i sistemi agricoli e alimentari sostenibili aglobale. L’ambasciatore Zhang Lubiao, rappresentante permanente dellapresso la FAO, ha sottolineato l’attenzione dell’iniziativa per lae la riduzione della, mostrando gli sforzi di collaborazione del Paese con la comunita’ internazionale nel quadro dell’iniziativa.