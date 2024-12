Ilfattoquotidiano.it - Cataldi e il gesto di spostare la lingua a Bove: perché non è un intervento salva-vita

Il malore occorso a Edoardodurante la partita tra Fiorentina e Inter ha fatto spaventare l’Italia intera. Danilo, una volta notate le condizioni del compagno, è subito intervenuto spostando ladel compagno con le mani per erne il soffocamento. “Sono manovre generosissime, quindi mi tolgo il cappello – ammette Lorenzo Ghini, presidente della Fratellanza Militare di Firenze a cui rispondeva l’ambulanza che ha trasportato Edoardoall’ospedale Careggi– ma in realtà non sono assolutamente indicate“.Anche Oriano Mecarelli, presidente della Fondazione Lice (Lega Italiana Contro l’Epilessia), si torva d’accordo con Ghini: “Quando per problemi cardiaci (arresto del ritmo, fibrillazione ventricolare, etc) il sangue – spiega in una nota ufficiale – non arriva più al cervello si perde conoscenza e si possono avere anche piccole scosse cloniche agli arti.