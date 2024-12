Quotidiano.net - Berlino non esclude invio truppe in Ucraina in caso di tregua

Leggi su Quotidiano.net

Indi cessate il fuoco trae Russia per mantenere la pace potrebbero essere utilizzati anche i soldati tedeschi. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock citata dalla Dpa. Oltre alle garanzie di sicurezza come l'adesione alla Nato, per garantire il cessate il fuoco è ipotizzabile anche una presenza internazionale, ha affermato la ministra. E a una domanda su un possibile ruolo tedesco in questo contesto, ha risposto che tutto ciò che in futuro servirà alla pace sarà ovviamente "sostenuto con tutte le nostre forze dalla parte tedesca".