Bellucci: "Napoli, che colpo McTominay"

Claudio, allenatore ed ex calciatore del, ha parlato a Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live. Di seguito le sue dichiarazioni:“Ilè uscito con molta più consapevolezza dal ciclo di ferro, in realtà già dopo Verona si era capito che un altro anno come quello passato non sarebbe stato possibile. Poi uno come Conte, o lo segui o lo segui, non ci sono alternative. Per cui ilnon avrà problemi in futuro ed affrontarlo non sarà facile. Poi vincere a Torino con il Toro non è mai semplice, la squadra ha giocatori di spessore, un tecnico bravo, la gara è finita solo 1-0 perché Milinkovic-Savic ha fatto miracoli. Delmi piace che tutti fanno gol,è un grane chi lo paragona al Milinkovic ex Lazio non sbaglia. La Coppa Italia? Tutti la snobbano ma quando si arriva agli ottavi la vuole vincere chiunque.