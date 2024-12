Oasport.it - Volley femminile, Conegliano a Cuneo, Milano con Vallefoglia e Scandicci a Pinerolo nell’infrasettimanale di A1

Leggi su Oasport.it

Non ci sono big match nell’11ma giornata di andata del campionato di A1in programma quasi tutta mercoledì 4 dicembre alle 20.30 ma c’è qualche tranello che si nasconde nelle sfide che attendono le prime della classe, che partono con i favori del pronostico e che,escluso, si danno battaglia per la griglia dei quarti di finale di Coppa Italia nel terz’ultimo turno prima del giro di boa.La Prosecco Doc Imoco ha già in tasca il titolo di campione d’inverno e non potrebbe essere altrimenti visto che vince ininterrottamente dall’inizio della stagione ed è già arrivata a 15 successi a fila. Difficile pensare che si possa fermare sul campo di una Honda Oliveroche comunque arriva da una vittoria fondamentale sul campo del Talmassons, ha vinto due delle ultime quattro gare disputate e non vuole fallire, a differenza dello scorso anno, l’obiettivo salvezza.