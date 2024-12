Lanazione.it - Spazio alla ’Biblioteca vivente’. Storie di tutti al Circolo Anziani

Leggi su Lanazione.it

"La Human Library spezzina vuole essere una biblioteca viva, rumorosa di un brusio di parole animate". Paolo Luporini deldi piazza Brin, dopo il successo della prima tappa, spiega il nuovo appuntamento della Biblioteca Vivente nella sede di via Filippo Corridoni 7, oggi alle 17.15. La bibliotecaria distribuirà i libri umani prescelti dagli ascoltatori/lettori e li destinerà alle postazioni nelle sale del, dove per circa una ventina di minuti racconteranno il loro testo (una storia autobiografica o l’argomento d’interesse) e dopo ci saranno domande, risposte, un confronto a più voci. Ma ecco i titoli e le descrizioni, come da. catalogo. ‘Lettera da Sarajevo’ del 1995 di Giovanni Tabacchiera, ovvero una consegna umanitaria tra croci e ombrelloni. ‘La sindrome di Peter Pan e il canta’ di Enzo Gaia: se anche a voi capita, a volte, di non volere crescere più, si può ascoltare un cantaper provare ad abitare insieme con lui nell’Isola che non c’è di Peter Pan.