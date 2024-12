Formiche.net - Se la crisi forgia un leader. La metamorfosi (buona) di Elkann

Il successo economico e industriale di una multinazionale dipende dall’allineamento e dalla condivisione degli obiettivi, delle strategie e delle tattiche operative che esistono tra gli azionisti e il top management, in cui il ceo rappresenta il vertice della piramide. Quando si crea scollamento tra la visione degli azionisti e quella del ceo, il rappresentante dei primi ha il dovere di assumere su di sé l’onere di cambiare la prima linea decisionale, aprendo un processo di trasformazione e di ricerca di un nuovo manager in grado di rappresentare nella quotidianità gli interessi dell’azionariato.Quello che è accaduto in Stellantis è, per molti versi, un caso di scuola: gli attriti creati dalle scelte del Carlos Tavares, focalizzato su una strategia fatta di efficientamento dei costi, attenzione esclusiva agli aspetti finanziari dell’azienda e poca propensione al dialogo con le istituzioni, elemento oggi imprescindibile per qualsiasi multinazionale operante nel comparto manifatturiero, hanno obbligato il presidente Johna scelte rapide e coraggiose.