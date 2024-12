Lanotiziagiornale.it - Rigopiano, appello bis per i dirigenti regionali e diventa definitiva la condanna dell’ex prefetto di Pescara

laa un anno e 8 mesi per l’exdiFrancesco Provolo nell’ambito della vicenda legata alla strage di, dove il 18 gennaio del 2017 morirono 29 persone sotto la valanga che travolse l’hotel di Farindola. Lo hanno deciso ieri i giudici della Cassazione. Provolo era accusato di rifiuto di atti di ufficio e falso. I giudici della Sesta sezione penale della corte di Cassazione hanno accolto la richiesta del Procuratore generale sulla posizione deidella Regione Abruzzo, che andranno a processo, riformando parzialmente la sentenza d’.Con loro andrà a processo anche l’ex sindaco di Farindola, Lacchetta. In secondo grado, i giudici della corte d’assise d’dell’Aquila comminarono otto condanne e 22 assoluzioni ed erano state confermate le pene, a tre anni e quattro mesi per idella Provincia, Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio, a sei mesi al tecnico Giuseppe Gatto e all’ex gestore dell’hotel, Bruno Di Tommaso, a un anno e quattro mesi all’ex capo di gabinetto della Prefettura, Leonardo Bianco e due anni e otto mesi all’ex tecnico del comune di Farindola, Enrico Colangeli.