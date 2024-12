Quifinanza.it - Quanti rincari nel periodo di Natale, aumenti anche del 300% in alcuni settori

Leggi su Quifinanza.it

Dal costo degli addobbi al pranzo di, passando per regali, trasporti, assicurazioni viaggio, alloggi e skipass, fino ai prestiti per le vacanze: il2024 sarà segnato da un’impennata dei prezzi. Secondo un rapporto congiunto di Facile.it e Consumerismo, alcune voci di spesa subirannofino al.Tra addobbi e cena di, quanto si spenderà quest’annoL’indagine, condotta dall’istituto di ricerca Emg Different, stima che gli italiani spenderanno quasi 11 miliardi di euro solo per i regali natalizi, con una spesa media pro capite di 256 euro.decorare l’albero dicosterà di più. Consumerismo No Profit rileva che, nel 2023, la spesa media per albero, luci e addobbi era di circa 233 euro, mentre nel 2024 salirà a 270 euro. Per il pranzo o il cenone, gli italiani prevedono di spendere in media 83 euro, portando la spesa complessiva a oltre 3,5 miliardi di euro.