Milan Paulo Fonseca sorride | ecco chi sarà il primo rinforzo di gennaio

L’allenatore delpuòre: Ismael Bennacer torna aello ad allenarsi.lui ildiavrà presto il suodirettamente acon l’apertura della sessione invernale di calciomercato. No, non stiamo parlando di un vero e proprio acquisto, bensì di Ismael Bennacer che è davvero vicino al ritorno in campo.Il centrocampista algerino si era infortunato durante un allenamento con la sua nazionale lo scorso settembre, riportando una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro, meritevole di intervento chirurgico. Adesso, però, l’ex giocatore di proprietà dell’Empoli si prepara a tornare ad allenarsi aello. Da mercoledì 4 dicembre inizierà, infatti, la fase di riatletizzazione per l’algerino.