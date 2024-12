Lanazione.it - “Libera un sacco di storie”: letture di Natale per bambini a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 3 dicembre 2024 –dinel cuore dicon la rassegna “undi”. Da sabato 7 dicembre a sabato 21 dicembre sono in programma cinque pomeriggi per ie per i loro genitori che, inseriti nel programma de “La torre di Babbo”, permetteranno di respirare la magia delle festività attraverso le emozioni, le suggestioni e la fantasia di alcune delle più belledella letteratura natalizia. L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, è organizzata dall’associazione Noidellescarpediverse con il coinvolgimento degli attori dellaAccademia del Teatro e di rumorBianc(O), prevedendo ogni giornata una doppia replica alle 16.00 all’aperto nelle scalinate della chiesa di Sant’Angelo al Cassero e alle 17.00 al chiuso nel Museo Civico Archeologico.