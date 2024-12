Dilei.it - L’essenziale beauty dell’inverno? La crema mani, un must da avere sempre con te

Qual è quel prodotto per la cura del nostro corpo che non manca mai nella borsa di ogni donna ( oche non dovrebbe mai mancare)? No, non è il fondotinta e nemmeno il rossetto. Ma è lei, la, unhave per chiunque si voglia prendere cura della pelle in modo mirato e costante, soprattutto durante la stagione fredda, quando la pelle è più sensibile e tende a seccarsi più facilmente.A cosa serve lain invernoUn’essenziale di ognicase eroutine degna di questo nome e che agisce per proteggere la pelle dagli agenti esterni come freddo, vento, ma anche il sole, e dalla tendenza della cute a disidratarsi maggiormente durante la stagione fredda, nutrendola in profondità e donandole massimo beneficio possibile.Un prodotto immancabile e che dovremmoa portata di mano, applicandolo ogni volta che se ne sente il bisogno e, soprattutto, dopo aver lavato le, prevenendone la secchezza.