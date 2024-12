La tregua tra Israele e Libano è appesa a un filo | scambio di colpi tra Idf e Hezbollah Il New York Times | Tel Aviv costruisce basi a Gaza

Leggi su Open.online

die di accuse tradopo l’accordo di cessate il fuoco raggiunto il 26 novembre.ha sparato due proiettili di mortaio verso una postazione militare israeliana nell’area del Monte Dov, al confine. Telha lanciato una raffica di raid in sei villaggi nel sud del Paese dei Cedri, dopo aver denunciato la violazione dellada parte delle milizie. Da Washington e, più nello specifico, dall’inviato Usa Amos Hochstein sarebbe arrivato un rimprovero a. Il fronte mediorientale si fa ancora più caldo anche per le minacce del neopresidente eletto Donald Trump, che a Hamas si rivolge così: «Il prezzo da pagare sarà terribile», se gli ostaggi non saranno liberati entro il suo insediamento. Intanto il Newgetta ombre sui futuri progetti di Tel: «L’Idfnella parte centrale».