Panorama.it - La Cascina: la persona al centro del nostro futuro

Leggi su Panorama.it

In principio, nel 1978, fu il suggerimento di un sacerdote, Don Giacomo Tantardini, che convinse alcuni studenti romani e fuorisede ad aprire una mensa universitaria, servizio allora non previsto, a supporto dei colleghi, soprattutto di quelli fuorisede. L’iniziativa ebbe anche il contributo di 70mila lire, donate dall’allora cardinale Albino Luciani,Papa Giovanni Paolo I, e attirò fin da subito le simpatie di molte persone. Oggi, 46 anni dopo, quell’idea originaria è diventata LaCooperativa, una holding di primaria importanza, con sede centrale a Roma e sviluppo capillare in tutta Italia, operante - attraverso le controllate Vivenda SpA, LaCostruzioni Srl e Maranto Srl - nei settori di ristorazione collettiva, banqueting, global service, facility management e costruzioni.