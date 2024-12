Ilrestodelcarlino.it - Il ricordo degli imprenditori

Bologna perde un’icona della moda. Ieri mattina l’ultimo saluto a Emmanuel Israelachvili, da tutti conosciuto come Emmanuel Schvili, nella sezione ebraica del cimitero della Certosa a Bologna. "Quando si parla del binomio cartoon e moda, in Italia è quasi impossibile non pensare a Emmanuel Schvili, il brand di camiceria bolognese che per tutti gli Anni ’80 e ’90 ha saputo contagiare il nostro abbigliamento sportivo con le figure allegre, iconiche e inconfondibili, del mondo Disney e Warner Bros - scrive sui social dal profilo di Fondazione Fashion Research Italy Alberto Masotti, patron de La Perla e fondatore della Fondazione -. Con immenso dolore ne annunciamo la scomparsa: con la moglie Giorgia ha donato il loro patrimonio di ricami scanzonati al Fondo Emmanuel Schvili, custodito nei caveau della Fondazione".