I Rockets sono ancora in orbita | Nuovi costumi ma stesso spirito

3, 2, 1. Ignition! Il lancio spaziale dell’ultimo album “The final frontier” proietta iincol tour che, dopo il Capodanno in diretta su Radio Due da Foligno, sbarca nei teatri per depositarli il 10 febbraio pure sul palco del Nazionale. E pensare che lui, Fabrice Pascal Quagliotti, unico superstite della formazione storica, nel 2019 aveva pensato di chiudere con “Wonderland” il capitolo discografico di questa lunga avventura intergalattica, decollata (è il caso di dirlo) col successo internazionale di “Future woman” giusto un paio d’anni prima del suo arrivo. "Poi però il nostro discografico mi ha chiesto un album di cover ed è arrivato ‘Time machine’", spiega il tastierista francese trapiantato sul Lago di Como. "È stata quella l’opportunità per mettere alla prova il nuovo cantante Fabri Kiarelli e, davanti ad una voce come la sua, mi è stato subito chiaro che non poteva finire così.