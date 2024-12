Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Tijjani Reijnders conferma il rinnovo di contratto. Le cifre

Leggi su Dailymilan.it

batte un colpo sul frontee fa sognare il: ildiè ad un passo. Ecco le sue parole“Non ho ancora firmato, deve ancora arrivare quel momento. È una bella ricompensa che ilvuole darmi“.fa sognare i tifosi del Diavolo. Sono queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal centrocampista olandese ai microfoni di Ziggo Sport. Parole che non lasciano dubbi eno quanto anticipato negli scorsi giorni.Nonostante il forte interesse da parte di top club europei come Manchester City, Chelsea, Tottenham e Barcellona, l’ex AZ non ha alcuna intenzione di lasciare i rossoneri, ma anzi prolungherà molto presto il suo(quello attuale scade nel 2028), che vedrà un notevole aumento di stipendio., con il nuovo accordo, dovrebbe arrivare a percepire circa 3,5 milioni di euro netti all’anno.