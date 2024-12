Thesocialpost.it - Bove potrà tornare a giocare? Parla il medico della Nazionale

Leggi su Thesocialpost.it

Enrico Castellacci, exitaliana, ha condiviso le sue opinioni sull’incidente che ha colpito Edoardo, il giovane centrocampistaFiorentina, che ha accusato un malore durante la partita contro l’Inter. In un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, il professore ha svelato i suoi pensieri immediati riguardo alla situazione e le possibili conseguenze future.Leggi anche: Filippo Turetta: “Nessuno può perdonarmi”. Oggi la sentenza per l’omicidio di Giulia Cecchettin“Quando ho vistocadere a terra, ho provato una forte inquietudine, considerando che ci sono stati precedenti simili non rassicuranti”, ha affermato Castellacci. “La preoccupazione cresce quando osservi un ragazzo così giovane svenire. Mi sono sentito sollevato solo quando ho appreso che era vigile in ospedale.