Belgio i Sex Workers diventano dipendenti con diritti | contratto malattia ferie e pensione

Sexcon diritto a, maternità e. Succede in, che ufficialmente diventa il primo Paese al mondo ad avere una legge che inquadra i lavoratori del settore come qualsiasi altro dipendente. Obiettivo del Parlamento belga? Porre un freno allo sfruttamento e a un’economia sommersa miliardaria. E in Italia? La prostituzione nel 2023 ha prodotto un giro d’affari di poco inferiore ai 5 miliardi di euro. È uno dei traini principali dell’economia illegale sommersa nel nostro Paese.La Legge belga è entrata in vigore il 1 dicembre. Equiparando il lavoro sessuale a qualsiasi altra professione la normativa consente ai sexdi sottoscrivere contratti di lavoro regolari, accedere afondamentali (come, disoccupazione,retribuite, maternità e) e garantisce una tutela legale mai vista prima.