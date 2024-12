Ilrestodelcarlino.it - Banda di ladri intercettata con arnesi da scasso

Stavano viaggiando a velocità sostenuta in un’area del centro, nei pressi di piazza Cesare Battisti. Circostanza che ha insospettito, e non poco, una pattuglia della Polizia locale di Falconara che ha così intercettato tre cileni, due donne di 32 anni e un uomo di 30, sospettati di formare unadedita ai furti nei negozi, con strumenti per eliminare i dispositivi antitaccheggio e un ordine di lasciare l’Unione Europea emesso dalla Francia nei confronti del 30enne. È l’operazione effettuata dagli agenti del Comando falconarese lo scorso fine settimana, in occasione dei controlli per garantire la sicurezza stradale. Complessivamente il comandante Luciano Loccioni ha schierato sei pattuglie, che si sono alternate nei due turni su tutto il territorio comunale. Sabato scorso, intorno alle 13, la verifica ha riguardato quella Toyota sospetta, a bordo della quale viaggiavano i tre stranieri.