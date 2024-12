Allora qui siamo tutti co*** Grande Fratello Jessica choc su Helena dopo la diretta

Leggi su Caffeinamagazine.it

cogl***”.contro Luca: “Non me ne frega un c**”. Bufera nella notte. La Morlacchila puntata perde ulteriormente le staffe e decide di andargliele a dire quattro proprio all’uomo che più disignifica qualcosa lì dentro. Eh sì perché durante la, proprio l’ex voce die Gazosa aveva asfaltatoPrestes con parole atroci. Alfonso Signorini in puntata ha infatti chiesto a: “Perché hai dato della squilibrata a?”.>> “Me l’ha detto Signorini”., purtroppo per lui il segreto è uscito.incredulaLa Morlacchi, con estrema lucidità ha quindi commentato: “Mi permetto di dirlo perché mi sono dovuta curare per tanti anni, non sta bene, è una persona malvagia, cattiva, crudele, è una provocatrice seriale.