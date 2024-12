Inter-news.it - Thiago Motta: «Sono vicino a Bove. Spero possa riprendersi!»

Edoardo Bove è ancora in ospedale a Firenze, nelle prossime ore arriveranno gli aggiornamenti sulle sue condizioni. Thiago Motta su Dazn esprime vicinanza al calciatore. VICINANZA – Fiorentina-Inter è stata rinviata a causa del malore in campo vissuto da Edoardo Bove. Il calciatore ha passato il suo momento peggiore, ma ancora si trova in ospedale. Thiago Motta dopo Lecce–Juventus ha mostrato vicinanza: «Siamo con il ragazzo. Mi metto nei panni del padre, della madre e di tutti quelli che stanno passando un momento così. Penso sia una cosa terribile. Spero che si riprenda, che stia bene e che possa recuperare al meglio nel più breve tempo possibile. Trasmetto la mia vicinanza al giocatore, alla sua famiglia perché vedere un figlio così è doloroso».