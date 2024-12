Ilgiorno.it - Seregno capitale della boxe. Dai “guantoni“ nella storia ai nuovi campioni del ring

Aspettando di diventare Città europea dello sport nel 2025,si trasforma. Da domani a domenica al PalaSomaschini si disputeranno i campionati italiani di pugilato, organizzati dalla Federazione pugilistica italiana insieme all’Asd Unione Sportiva Lombarda. Si tratta dell’evento nazionale più importante di pugilato, manifestazione sportiva anche dal valore storico decisamente significativo: si tratta dell’edizione numero 102 per quanto riguarda gli uomini, mentre le donne, in virtùnascita successivafemminile, è l’edizione numero 23. E pensando alla, in fatto di, non si può fare a meno di pensare a seregnesi che hanno contribuito a scrivere pagine importanti di questo sport. A cominciare da Ernesto Formenti, che vinse le Olimpiadi di Londra 1948.