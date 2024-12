.com - Sanremo 2025, ecco chi sono i Big da Roma: Giorgia “sviene”

Leggi su .com

Tutti davanti alla tv o allo smartphone in attesa dell’annuncio dei Big che saliranno sul palco del Festival didall’11 al 15 febbraio. A svelare i nomi, che passano da 24 a 30, è stato il direttore artistico Carlo Conti mentre appunto gli artisti interessati attendevano davanti agli schermi per immortalare il momento con l’ormai canonico video tra entusiasmo e brindisi. Chi in strada con telefonino alla mano e chi in casa comeche dopo l’esperienza da conduttrice a X Factor torna sul palco dell’Ariston calcato già cinque volte, dal 1995 al 2023. L’emozione è stata comunque fortissima e così l’artistana ha inscenato una “svenimento” dopo l’annuncio.chii Big da”E se” a favore di telecamera gli altri cantanti nonda meno.