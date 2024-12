Terzotemponapoli.com - NM Live – Il Napoli cresce dal punto di vista mentale, McTominay ha dominato contro il Torino

NM– Giovanni Ignoffo, Antonio Petrazzuolo, Gennaro Scarlato, Rubens Pasino, Gigi Pavarese e Rosario Pastore hanno partecipato a “MAGAZINE”, su RadioZero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del: “Le vittorie sono tutte diverse e credo che il risultato che più si addice alle squadre forti è l’1-0. Perchè se tante partite si vincono così significa che c’è la fermezza che la squadra sia forte, solida e incisiva, poi numericamente quello delilpoteva essere più rotondo. La fase difensiva delè stata fatta alla grande da parte della squadra e questo ha aiutato la prestazione non al top di Buongiorno.