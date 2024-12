Motori Autotorino chiude l’anno con 265 mld di fatturato Nel 2025 festeggia 60 anni

Tg24.sky.it - Motori, Autotorino chiude l’anno con 2,65 mld di fatturato. Nel 2025 festeggia 60 anni

l'anno con ottimi risultati in termini di. Il dealer nazionale tra i dealer dell'automotive italiano, con sedi in Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio, segna una crescita nel 2024 pari a 2,65 miliardi di(+24% vs 2023), oltre 73.000 vetture vendute (+22%) di cui più di 37.000 nuove (+20%) e 36.000 usate (+32%), e l’attestazione quale 28° ed unico italiano tra i 50 maggiori dealer automotive d’Europa per. Un anno in cui si è ribadita l’attenzione al mercato, con il lancio di BeBeep, il brand dedicato all’usato di, si è ampliata la presenza territoriale, con l’ingresso a Roma e l’apertura del moderno hub di Milano Cassinis, la quarta e più ampia filiale cittadina, e si è annunciato il primo progetto all’estero, in Polonia, in avvio il prossimo gennaio.