Meloni festeggia sui social i dati sul mercato del lavoro | Incoraggianti 2492 milioni di occupati Ma dimentica uno zero | sono 24092

Ilfattoquotidiano.it - Meloni festeggia sui social i dati sul mercato del lavoro: “Incoraggianti, 24,92 milioni di occupati”. Ma dimentica uno zero: sono 24,092

A fine ottobre si era ben guardata dal commentare iIstat che attestavano per settembre un calo deglitrainato da quelli a tempo indeterminato. Ora che dalle statistiche flash dell’istituto di statistica emerge una ripresa, per quanto parziale e tutta concentrata nella fascia degli uomini over 50, la premier Giorgiasi affretta a esultare sui. “Accogliamo positivamente idi ottobre diffusi oggi dall’Istat, con l’occupazione in salita e il tasso di disoccupazione che scende.che ci incoraggiano a proseguire con determinazione ilper rafforzare l’occupazione, sostenere famiglie e imprese, e costruire un futuro di crescita e stabilità per l’Italia”, scrive. Ma la card postata su X indica un numero diplatealmente sovrastimato: 24,92invece che 24,092.