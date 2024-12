Ilnapolista.it - McTominay sembra un alieno, è il nuovo Vidal di Conte (Gazzetta)

un. Il Napoli non incanta gli esteti ma è solido e pragmatico ()Ecco cosa scrive la, con Fabio Licari, dopo la vittoria del Napoli 1-0 in casa del Torino.nella Juve,nel Napoli. Secambia sistema tattico per un giocatore, vuol dire che di quel giocatore non si può fare a meno. La sua prima Juve virò dal 4-2-4 originario al 3-5-2 per una mezzala-goleador in più. Il Napoli ha fatto percorso inverso, recuperando una linea difensiva a quattro e inserendo lo scozzese. Il risultato non cambia: dopo 14 giornate la Juve era al comando a fine 2011, adesso c’è il Napoli davanti, 32 punti, senza incantare gli esteti, ma con una solidità e un pragmatismo a immagine del suo tecnico. E il gol dell’1-0 naturalmente lo segnacheune in effetti arriva dalla Premier: può darsi che le distanze si siano accorciate, ma mentalità, intensità e testa rivolta alla porta sono ancora inglesi, o scozzesi se preferite.