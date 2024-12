Ilrestodelcarlino.it - Lugo, dopo i danni dell’alluvione. Al via la mappatura delle fogne con l’intelligenza artificiale

Al via le attività di monitoraggio di Hera per mappare ledicon. L’innovativo sistema di rilevamento della rete fognaria, proposto dalla multiutilityl’alluvione di maggio 2023, garantisce, spiegano "la massima qualità dei dati raccolti e minimizza i tempi di realizzazione del modello matematico del sistema idraulico lughese". Sono partite in questi giorni, e dureranno per circa un mese, le attività di studio e rilievo per mappare in modo innovativo e sicuro la rete fognaria nera, bianca e mista del territorio comunale di. "Il progetto di studio del sistema fognario lughese – sottolinea Hera –, che prevede un investimento di 200mila euro, è stato richiesto dalla amministrazionel’alluvione del maggio 2023 che ha evidenziato la necessità di calibrare un modello matematico del sistema fognario del territorio per rispondere alle numerose richieste di verifica di funzionalitàreti.