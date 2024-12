Lanazione.it - Lotta all’Aids tra i giovani, distribuiti 400 preservativi alla movida

Leggi su Lanazione.it

Massa, 2 dicembre 2024 – Oltre 400nella notte della. Ogni anno, nella Giornata mondiale per lail Movimento per la Qualità della Vita, attivo dal 1992 e presieduto da Gian Piero Simonini, promuove una giornata di informazione e prevenzione. “Quest’anno è stata una manifestazione itinerante – racconta Simonini –. Siamo partiti dal bar Ecuador fino a girare nei luoghi dellamassese, diffondendo materiale informativo su Aids e in malattie sessualmente trasmissibili e mezzi di prevenzione. E’ importante parlarne ai. Fantastica è stata la risposta del popolo della, che ha accolto con grande disponibilità e attenzione il messaggio ‘porta a porta’ portato dai nostri volontari. Fino alle 3.30 del mattino di domenica siamo andati tra i, armati di, materiale informativo e buona volontà, girando nei locali e per le strade della città.