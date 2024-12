Sport.quotidiano.net - Lind accelera, travolge ed è implacabile. Quando si accende Arena sono dolori

Leggi su Sport.quotidiano.net

SEMPER 6,5 Disinnesca un diagonale insidioso di Ricciardi in avvio di gara. Comanda su tutti i palloni che gli avversari scodellano dalle sue parti, incolpevole in entrambi i gol subiti. CANESTRELLI 6 Di testatutte sue.non riesce ad anticipare gli avversari, ci mette il fisico ed esperienza. CARACCIOLO 6,5 La condizione psicofisica del capitano è strepitosa. Propizia il 2-0 con una frustata di testa poderosa che si schianta sul palo. Soltanto Mazzocchi con un eurogol riesce a superarlo. G. BONFANTI 6,5 Il "ragazzo di Zingonia" si toglie la ruggine dalle spalle e dopo un paio di mesi ritrova la maglia da titolare. Prestazione scintillante e solida. CALABRESI 6,5 Si piazza per la prima volta da inizio stagione sulla fascia destra e non fa rimpiangere i titolari del ruolo.