Sport.quotidiano.net - Il Sassuolo assiste al primo allungo. Favore dall’ex Dionisi, rallenta il Pisa

di Stefano FoglianiLo Spezia cade per la prima volta in stagione, ilinciampa, facendosi raggiungere dal Cosenza a tempo scaduto, e si ferma anche il Cesena, che lascia alla Cremonese il quarto posto. Pomeriggio fruttuoso, quello di ieri, per il, cui il completamento della 15ma giornata, con risultati che sorridono alla squadra di Grosso, suggerisce la possibile prima ‘fuga’ piazzandolo a tre punti dal secondo posto, a 4 dal terzo, addirittura a 10 dal quarto. Non che significhi qualcosa di definitivo, beninteso, ma l’piazzato dai neroverdi nel corso di questo mese di novembre ha un suo spessore, garantito sì da 4 vittorie consecutive – neroverdi sempre in gol, gol subito zero – ma soprattutto dalla circostanza che i battistrada di un mese fa (e Spezia, appunto)no, più o meno vistosamente.