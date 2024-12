Grande successo per la tre giorni di cinema dedicata a Claudio Caligari

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 2 dicembre 2024- Si è conclusa a Ostia, domenica 1° dicembre un’importante rassegnatograficaal regista, parte della storia dellatografia italiana di culto per le sue opere che hanno rivelato, nella loro profonda crudezza, il volto delle periferie romane. Tredi proiezioni pubbliche e gratuite dei capolavori del regista, associate a performance artistiche musicali che hanno voluto risvegliare le coscienze, portando alla luce momenti e sentimenti di vita vissuta, grazie anche alla partecipazione di alcuni dei protagonisti di queste storie.Una manifestazione resa possibile dall’impegno e la bravura dell’Associazione “Le Tartarughe” che ha curato nei minimi dettagli non solo l’organizzazione e le proiezioni, ma soprattutto le performance artistiche che hanno voluto far riflettere il folto pubblico fornendo importanti spunti di approfondimento.