Quotidiano.net - FUORI ARISA, GRANDI, ZILLI

Carlo Conti ieri al Tg1 in poco meno di due minuti ha fatto volare le speranze dei magnifici 30 abbattendo contemporaneamente quelle di tutti gli altri: ".magari altri 10 avrebbero meritato, ma ho fatto una scelta". Altri fra cui, pare, ci fossero Irene(con un pezzo di Gianna Nannini?), Benji e Fede, Ermal Meta, Holden,, Leo Gassmann, Aka7even, Fask, Sal Da Vinci, Nina, Il Pagante con Gabry Ponte, Luchè, Virginio, Myss Keta, Michele Bravi, Paola & Chiara, Enrico Nigiotti, Amedeo Minghi, Mara Sattei e Shade oltre agli irriducibili Jalisse che hanno brindato al 28° no. Ariston sprangato pure per Al Bano: sembra che la conditio posta dal direttore artistico fosse la presenza pure di Romina. A.Spi.