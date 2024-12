Quotidiano.net - Edison Next ripensa le scuole. Renderle il centro vitale del quartiere

Leggi su Quotidiano.net

AMPLIARE l’utilizzo degli edifici scolastici, che oggi è parziale, trasformandoli in strutture efficienti dal punto di vista degli spazi e dei consumi energetici e creando al loro interno servizi a beneficio delle famiglie. Leitaliane hanno in media 56 anni e ben 18mila sono state realizzate prima degli anni ’80 del Novecento, oltre 10mila sono sottoutilizzate, meno della metà sono dotate di palestra e solo l’11% ospita sul tetto pannelli fotovoltaici. Ammodernare queste strutture è l’obiettivo di- la società del Gruppoche accompagna clienti industriali e pubblica amministrazione nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica – che insieme al partner EY ha realizzato uno studio sullo stato dell’edilizia scolastica del Paese servito come punto di partenza per strutturare il progetto su una Nuova infrastruttura scolastica italiana.