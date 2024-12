Agi.it - È arrivata (alla fine) l'ultima partita di Juan Martin del Potro

AGI -delha detto addio, per sempre, al tennis. Il giocatore argentino, ormai quasi scomparso dai radar, non aveva ancora salutato definitivamente lo sport che lo ha reso famoso e che ha amato negli ultimi decenni. Per farlo, in una serata piena di emozioni, Delha chiamato un suo amico e un suo 'rivale': Novak Djokovic. Il risultato è stato un evento molto sentito, a Buenos Aires, a cui hanno partecipato quasi 15.000 spettatori e molte figure di spicco dello sport argentino. Del, 36 anni, è stato uno di protagonisti del tennis del nuovo millennio. Vincitore degli US Open 2009, stabile frequentatore della top ten mondiale, ha vissuto una lenta parabola discendente per colpa deo tanti problemi fisici che ne hanno limitato la carriera. “Questa idea folle è nata a marzo, quando ho chiesto a Nole se c'era la possibilità che venisse in Argentina per condividere il mio ultimo match, e nonostante avesse un'agenda molto piena, ha detto subito di sì”, ha spiegato Del, vincitore di 22 titoli nel Tour e due medaglie olimpiche, il bronzo a Londra nel 2012 e a Rio nel 2016.