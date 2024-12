Amica.it - Dal total black all’ispirazione Anni 80, dai modelli extra long a quelli effetto couture

Cosa c’è di più bello in inverno che avvolgersi in una caldissima puffer jacket per affrontare le proprie avventure quotidiane? I piumini donna sono stati a lungo considerati un capospalla troppo casual e poco raffinato. Eppure hanno piano piano saputo riconquistare il pubblico grazie alla loro funzionalità. Anti freddo, anti vento e spesso anti pioggia, sono il capo perfetto da indossare ogni giorno per andare al lavoro o per un weekend fuoriporta quando le temperature si fanno rigide. Ed è anche un’opzione validissima da mettere in valigia durante le vacanze per le Feste di fine anno. Non solo in montagna.Ma quello che è ormai sotto gli occhi di tutti è che non è solo una giacca utile.