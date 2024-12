Lanazione.it - Chianciano, truffata un’anziana

Leggi su Lanazione.it

Si è finto carabiniere ed è riuscito a truffarediche gli ha consegnato il denaro e l’oro. Una truffa studiata nei dettagli che è iniziata con una telefonata allarmata dicendo che la figlia aveva avuto un incidente e che la situazione era grave ed aveva coinvolto un giovane con necessità di essere operato. Servivano soldi per assicurare le cure. Tutto si è svolto in un tempo breve per cui la donna, in stato di shock ha eseguito gli ordini impartiti dal finto militare. L’uomo l’ha poi raggiunta a casa dove gli sono stati consegnati oro e soldi. Tutto orchestrato in ogni aspetto giocando sulla situazione emotiva della donna che ha addirittura consegnato la fede. Sull’accaduto sta indagando la stazione dei carabinieri diTerme. Anna Duchini