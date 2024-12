Sport.quotidiano.net - Botta e risposta tra Masi Voghiera e Centese

T.: Broccoli, Ghali, Tosse, Mazzoni, Fiore (71’ Quarella E.), Cattin, Chiossi (86’ Nardini), Boschini, Toffano (66’ Parmeggiani), Maione, Maistrello (93’ Baldon). All. Lega.: Alberghini, Garetto, Cioni, Kourouma, Quaquarelli, Minelli (80’ Govoni), Sassu, Bonvicini, Pirreca, Costantini, Sanci (58’ Aiello). All. Di Ruocco. Arbitro: Casadio da Ravenna. Reti: 31’ Sanci, 76’ Maione. Note: ammoniti Cattin, Fiore e Sassu. Per quanto si è visto nell’arco dei novanta minuti, si è conclusa con un giusto pareggio la sfida traTorello. Una partita indubbiamente combattuta tra le due formazioni, con l’undici di mister Di Ruocco che ha trovato un meritato vantaggio nella prima frazione, mentre i padroni di casa non si sono arresi e hanno caparbiamente inseguito la rete del pari, arrivata alla mezz’ora della ripresa.