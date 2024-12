Oasport.it - Yohanes Chiappinelli: “Ora sono un maratoneta, i record sono fatti per essere battuti: il momento di brillare”

ricorderà per sempre questa giornata: a Valencia ha firmato il nuovoitaliano di maratona, chiudendo in tredicesima posizione con il tempo di 2h05:24. Il 27enne toscano, che aveva debuttato sulla distanza soltanto lo scorso anno (2h09:46 a Siviglia) e che era poi stato undicesimo ai Mondiali di Budapest, ha riscattato la delusione per la mancata partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ha migliorato di 42 secondi il precedente primato nazionale, siglato da Yeman Crippa lo scorso 18 febbraio a Siviglia (2h06:06).ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Per me è una grandissima gioia e la sognavo da tanto tempo. Finalmente mi sento ripagato di tutto il lavoro, oltre che della pazienza che ho avuto. Dopo la delusione per non aver partecipato ai Giochi Olimpici, mimesso sotto e in estate ho iniziato a preparare questa gara.