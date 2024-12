Lettera43.it - Trump ha scelto Kash Patel come nuovo direttore dell’Fbi

Donaldha annunciato su Truth di aver intenzione di nominare l’avvocato. Si tratta di un fedelissimo del tycoon, che durante la sua prima presidenza ha ricoperto il ruolo di chief of staff al dipartimento della Difesa, di vicedella National Intelligence esenior per l’antiterrorismo al Consiglio per la sicurezza nazionale., al pari di, in passato è stato molto critico nei confronti dell’agenzia statunitense.Donald(Getty Images).: «lavorerà per riportare fedeltà, coraggio e integrità all’Fbi»Il 44enne, ha scrittosu Truth, «ha trascorso la sua carriera a denunciare la corruzione, difendere la giustizia e proteggere il popolo americano». Inoltre «ha svolto un ruolo fondamentale nello svelare la bufala Russia, ergendosi a difensore della verità, della responsabilità e della Costituzione».