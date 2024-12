Universalmovies.it - Tom Cruise con Doug Liman per un film horror?

Il poliedrico Tomsembra avere nel suo futuro un tuffo nel genere, e con lui in cabina di regia potrebbe esserci una “vecchia conoscenza“.A parlare di questa possibilità è stato il regista(conin Edge of Tomorrow e Barry Seals) in occasione di una breve intervista rilasciata a ShowBiz411. Presente alla proiezione del suo ultimo documentario “Gaucho Gaucho“, infatti, il regista ha rivelato che il suo prossimopotrebbe essere un, e che con lui potrebbe esserci per l’appunto Tom.“Non ne ho mai fatto uno. .. E nemmeno Tom“.si è tenuto dall’offrire ulteriori dettagli, ma fonti spingono il misterioso progetto verso unWarner Bros. intitolato Deeper. Questoè in fase di produzione da circa 10 anni, ed è basato su uno script di Max Landis, figlio del più celebre maestro dell’John Landis.