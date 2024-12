Ilgiorno.it - Stramilano Sottozero sold out: oltre 4mila runners tra i grattacieli di CityLife

Milano, 1 dicembre 2024 – Grande successo per la seconda edizione di4.000hanno preso parte alla corsa cittadina che questa mattina 1 dicembre ha registrato ilout di iscrizioni, scaldando il cuore di migliaia di atleti professionisti e corridori amatoriali. Seguendo il percorso a circuito chiuso di 5 km, da Viale Cassiodoro passando per Viale Colleoni e Piazza Tre Torri per arrivare in Via Stratos. Anche quest’anno la manifestazione ha animato il quartiere della nuova Milano,, sfidando il freddo ed inaugurando così l’arrivo di dicembre. A celebrare l’inizio dell’evento, la Fanfara dei Carabinieri che, suonando l’Inno Nazionale, ha invitato tutti i partecipanti a vivere una giornata di festa e di attività all’aria aperta con amici e familiari.