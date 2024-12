Liberoquotidiano.it - RaiNews24, eroica Marilina Succo: malore durante il meteo. Ma non molla...

Chiamiamolo «attaccamento al dovere». I telespettatori che di buon mattino si stavano preparando per uscire a andare a lavoro e per sapere che tempo avrebbe fatto avevano la tv sintonizzata sul canale 48 avranno di certo vissuto alcuni minuti di apprensione., conduttrice disu, giovedì mattina come ogni giorno conduceva l'appuntamento con gli aggiornamenti su pioggia, neve e temperature varie. Inizia come sempre, spigliata e sorridente. Ma poco sembra un po' affaticata, parla, si ferma qualche attimo. Poi ricomincia, sempre con quello che sembra il più classico dei fiatoni. «Avrà fatto una corsa per presentarsi in postazione in tempo perla diretta», pensano tutti a casa, magari con un ghigno sarcastico stampato in faccia. Invece no: si va avanti ancora qualche secondo, in un crescendo di evidente difficoltà.