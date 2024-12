Tvpertutti.it - Perché Guillermo Mariotto ha lasciato studio di Ballando? Cos'è successo

Leggi su Tvpertutti.it

La puntata dicon le Stelle andata in onda sabato sera, 30 novembre 2024, su Rai1 è stata segnata da un momento di grande tensione e sorpresa. Oltre alle discussioni legate all'uscita di scena di Angelo Madonia, nonché all'infortunio di Samuel Peron, un altro episodio ha catturato l'attenzione dei telespettatori e della giuria:haimprovvisamente lodisenza fornire spiegazioni.Intorno alle 00:25,si è allontanato dal teatro, lasciando Milly Carlucci e gli altri giudici in evidente difficoltà. La conduttrice ha confermato la sua assenza spiegando che i voti del giudice venezuelano sarebbero stati annullati per garantire la regolarità della competizione. "è uscito dal teatro e non siamo più riusciti a recuperarlo", ha dichiarato Milly, visibilmente sorpresa dall'accaduto.