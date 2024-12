Liberoquotidiano.it - "Per chi ho fatto la torta tricolore, da dove arriva il mio nome": le confessioni di Iginio Massari

L'Italia diventa una grande pasticceria con la firma inconfondibile e pluridecorata del Maestro. Il genio della dolcezza italiana infatti, alla bella età di 82 anni, dopo a una vita come eccellenza assoluta nell'arte pasticciera iniziata in Svizzera all'età di soli 14 anni, torna a rilanciarsi anche come personaggio televisivo, inaugurando una nuova trasmissione su Food Network (canale 33 Ddt) e sulla piattaforma streming Discovery+. Si chiamerà Sweet Home, un programma inedito dedicato al mondo dell'alta pasticceria italiana, scritto da Gianluca Antonelli, con la direzione di produzione di Massimo Giudici e la regia di Michelangelo Ingrosso. La trasmissione sarà condotta da Irene Colombo, che avrà al suo fianco proprio il Maestro. «La comunicazione in pasticceria è fondamentale per trasmettere il valore dell'artigianalità e dell'eccellenza - ci spiega- perché ogni dolce racconta una storia che va oltre i semplici sapori.