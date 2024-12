Anteprima24.it - Molinara, i premiati del concorso fotografico analogico

Tempo di lettura: < 1 minutoEvento di premiazione delle foto analogiche realizzate in occasione della “Passeggiata fotografica letteraria” promossa da Futurae Spazio Collisioni. Nella sala di rappresentanza del Palazzo Ionni, i direttori artistici, Pasquale Palmieri e Luigi Salierno, hanno consegnato i cinque riconoscimenti, uno per ogni tema letterario.Domenico Longo, Francesca Grimieri, Pasquale Napolitano, Maria Concetta Callisto e Rocco Luigi Matteo, questi i nomi deia cui è stato consegnato un rullino da 36 pose come incentivo a continuare.A Maria Concetta Callisto è stato assegnato il premio assoluto per la foto più apprezzata dalla giuria.Gli organizzatori hanno annunciato che si sta allestendo una particolare mostra delle 44 foto sviluppate in camera oscura.